Meld ûnfeilige ferkearssituaasjes by Omrop Fryslân

Wethâlder Hans van de Looij fan de Brabantske gemeente Veldhoven wie doe tige tefreden oer it meldpunt. Yn syn gemeente waard in ûnfeilige situaasje melden, en kaam de gemeente derefter dat in situaasje by de middenberm ûnfeilich hanneljen yn 'e hân wurke.

Meihelpe?

Dat kinne wy yn Fryslân fansels ek. Wolle jo ek meihelpe? Dat kin fia de boppesteande kaart.