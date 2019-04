Yllegale taksysjauffeur (37) oanhâlden yn Drachten

It ferfieren fan minsken tsjin betelling sûnder dy fergunningen en apparatuer is yllegaal. By de man waard ek in flink jildbedrach oantroffen, dat is yn beslach nommen.

Meldingen

De ôfrûne tiid krige de plysje al meardere meldingen oer it 'taksywurk' fan de man yn it Drachtster útgeanslibben. De 37-jierrige is foar fierder ûndersyk opsletten en der wurdt proses-ferbaal tsjin him opmakke.