Simke Kloostermanpriis 2019 foar berneboek Tomkes foarlêsfeest

Simke Kloosterman wie in ferneamde Fryske skriuwster. Se is ferneamd wurden troch de romans dy't se foar folwoeksenen skreau, mar se hat sels ek berneboeken skreaun werûnder Twiljochtteltsjes, it Great Teltsjeboek en it Lyts Teltsjeboek. Nei Kloosterman har dea is yn 1982 is besletten in priis beskikber te stellen foar it bêste Frysktalige berneboek. De priis wurdt elke trije jier troch in profesjonele sjuery útrikt.