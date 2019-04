Minsken ûnderskatte de gefolgen fan in mage-ferlytsing

"Obesitas blijft een probleem in Nederland, over de hele wereld", seit sjirurch Marloes Emous. Sneon wie der yn it MCL in pasjintesympoasium oer obesitas. Dêr waard ûnder mear praat oer ûnderfiningen fan minsken dy't in operaasje ûndergean ha en oer hoe't je libben dan feroaret.

Dreger as tocht

In operaasje ûndergean om je mage lytser te meitsjen is faak dreger as tocht. Dat seit Nienke Cnossen. Se hat sels sa'n operaasje ûndergean en is hûndert kilo kwytrekke, mar op gewicht bliuwen is dreech. "Wat mensen onderschatten is dat je je hele levensstijl moet omgooien. Je kunt niet meer hetzelfde eetpatroon hebben als daarvoor."

Neffens Cnossen gean in soad minsken foar de operaasje dêr't se it meast mei ôffalle: "Maar dan vergeten ze dat je zelf een sterke eigen inbreng hebt. Die operatie is een trucje." Yn tachtich persint fan de gefallen giet it goed, mar fan dy oare groep falle in soad werom. "Dan vallen ze niet genoeg af naar wat ze gehoopt hadden. Dat geeft een mentale tik."