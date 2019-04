Tsientallen supporters fan SC Hearrenfean wachtsje spilersbus op

Sportklup Hearrenfean ferlear dêr sneintemiddei mei 2-0. In tal spilers gie yn petear mei de supporters. Der kaam fierder gjin plysje oan te pas, allinne de plysje en stewards dy't ek mei wiene nei Emmen. It is fierder rêstich bleaun.

Algemien direkteur Cees Roozemond en technysk manager Gerry Hamstra wiene ek oanwêzich en binne yn petear gien mei de fans.