FIDEO: Sterk LDODK útskeakele foar finale Kuorbal League

Foar mear as 1.300 man publyk naam Femke Faber sneon ôfskied fan it topkuorbal. De 24-jierrige Gordykster spile 17 jier yn it shirt fan LDODK, mar kiest no foar oare saken yn it libben.

Se hope op in ôfskied yn de finale yn de Ziggo Dome yn Amsterdam, mar nettsjinsteande it sterkste seizoen fan LDODK út de skiednis einigen de play-offs yn de heale finale. Yn de bêste-fan-trije searje wie PKC út Papendrecht úteinlik krekt te sterk. Faber krige in steande ovaasje.