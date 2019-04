Michel Vlap: "Verreweg onder de maat vandaag"

"Bij iedereen was het slecht, ook bij mij", sei Vlap. "Er gleden zoveel ballen van mijn voet af en ik was niet dreigend naar de goal toe. Zo ga je absoluut geen wedstrijd winnen. Ik kan er niet bij, echt niet."

Lilkens

Is der wat mis mei de mentaliteit by Sportklup Hearrenfean? "Dat weet ik niet. De dag voor de wedstrijd op de training spatte het eraf en waren we erg goed. Uiteindelijk moet je voetballen op hoog tempo om kansen te creëren en dat deden we gewoon niet. Het was gewoon echt slecht. Ik ben gewoon boos dat we de mensen zo weinig hebben gegeven."