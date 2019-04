Darter Noppert op snein al yn twadde partij ûnderút

De Jouster hie it yn earste ynstânsje dreech tsjin Pipe en kaam op in 4-0 efterstân. Dêrnei smiet er inkelde goeie legs en kaam er hast op likense hichte. De Ingelskman hold lykwols syn eigen leg en bruts Noppert úteinlik mei in finish fan 88.

Sneon ûnderút tsjin Lewis

Yn de earste wedstriid fan snein rekkene Noppert mei oertsjûging ôf mei Kevin Burness: 6-1. In dei earder helle de darter noch de lêste sechstjin, dêr't er úteinlik ferlear fan twafâldich wrâldkampioen Adrian Lewis.