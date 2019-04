Twa Fryske orkesten by de bêste trije fan Nederlân op it ONFK yn Drachten

De Fanfare Joost Wiersma út Jistrum en it orkest CMV Excelsior Skraard binne sneontejûn by de bêste trije fanfare-orkesten fan it lân einige op de Iepen Nederlânske Fanfare Kampioenskippen (ONFK) yn Drachten. Yn trije difyzjes kamen sneon fanfare-orkesten op it podium om ferplichte wurken te spyljen.