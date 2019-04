VC Snits mei ien foet yn finale kampioenspûl nei winst op Flamingo's

VC Snits noch net 100% wis fan de finale

Om't konkurrint Set-Up '65 út Ootmarsum sneontejûn mei 3-0 yn sets ferlear fan Sliedrecht Sport, kinne de froulju fan VC Snits hast net mear ynhelle wurde. Sy binne dêrmei sa goed as wis fan it twadde plak yn de kampioenspûl en spylje dan de finale tsjin de nûmer ien Sliedrecht Sport. As VC Snits snein tsjin Regio Zwolle ien set wint, dan is it wis fan de finale. Mar it kin ek sa wêze dat VC Snits snein al wis is fan de finale. As Set Up '65 sneontejûn net mei 3-0 wint út by nûmer fjouwer Eurosped, dan is VC Snits ek wis fan de finale.