LDODK net nei kuorbalfinale yn Ziggo Dome troch ferlies tsjin PKC

Yn in tige sfearfolle sporthal Kortezwaag op De Gordyk begûn LDODK goed oan de wedstriid en skoarde Marjolein Kroon de earste twa doelpunten fan de wedstriid. De goeie start krige de rom 1300 oanwêzigen al betiid op de banken. Mei de tolfde man efter him giene de Gordyksters troch mei skoaren en gie de foarsprong nei 4-0. Nei fiif minuten koe ek de tsjinstanner foar de earste kear skoare en dêrnei waar de wedstriid spannender.

PKC komt werom

De ploech út Papendal kaam nei harren earste treffer better yn de wedstriid. Nei tsien minúten kaam PKC foar it earst op likense hichte: 6-6. PKC like dêrnei fan it fûle begjin fan de Gordyksters bekommen te wêzen en pakte net folle letter de foarsprong. In ôfstânsskot fan Olav van Wijngaarden sette PKC op in 7-8 foarsprong. Gau pakte PKC trije punten, mar LDODK rekke net yn panyk en koe wer werom komme. Sa einige de spannende earste helte mei in heech tempo yn 15-15.

Slitaazjeslach yn spannende twadde helte

Yn de twadde helte wiene der in stik minder doelpunten te sjen. PKC kaam op in 15-17 foarsprong troch twa doelpunten fan Van Wijngaarden. Tim Flokstra, Erwin Zwart en Femke Faber setten LDODK wer op in foarsprong: 18-17. De spanning waard grutter en grutter. Mei noch tsien minuten op de klok stie it 19-19.