Presintatrise Petra Possel ferruile de grutte stêd foar Gaast

Oer dat hiele proses en hoe't it no is hat se in boek skreaun: De stad uit! Snein wurdt it presintearre yn Makkum. Yn it boek beskriuwt sy persoanen yn Gaast: de 'Grienteboer', de 'Sokkefrou' en de 'Zwaluwman'.

Waarm doarp

Possel wie fuortendaliks fereale op Gaast, benammen om't it sa ticht tsjin de Iselmardyk oan leit. Sy neamt it in waarm doarp; de bewenners libje mei syn allen om de tsjerke en it begraafplak hinne. Sy moast har der wol oerhinne sette om in boek te skriuwen oer de minsken dêr't sy mei libbet. Sy ferstiet it Frysk yntusken, mar prate wol noch net sa.