Stijn Schaars mist FC Emmen, Daniel Høegh noch ûnwis

Hearrenfeancoach Jan Olde Riekerink seit dat se gjin risiko nimme wolle mei Schaars. "Twee wedstrijden in drie dagen, zijn zware blessure en het feit dat we op kunstgras spelen, speelt daarbij een rol."

Schaars trainde sneontemoarn net mei op it fjild, mar yn it krêfthonk. Olde Riekerink: "Stijn is belangrijk voor ons. Maar als ie na zo'n zware blessure weer een blessure , dan zijn we wel extra voorzichtig met hem. Dan speel je twee wedstrijden in drie dagen en ook nog eens op kunstgras, dat speelt ook mee".

Takomst fan Schaars

It is noch ûnwis oft Schaars nei dit seizoen bliuwt by Hearrenfean of miskien wol syn karriêre beëiniget. "Ik hoop uiteraard dat hij doorgaat", sa seit Olde Riekerink. "Stijn is een uitstervend ras. In die zin dat hij een oudere speler is, die belangrijk is voor andere spelers in de coaching. Een verlengstuk van de trainer."

Mar ek Olde Riekerink wit net hoelang't Schaars noch trochgiet. "We gaan daar binnenkort eens rustig over praten."