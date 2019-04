HEA! De wrotter fan De Grinzer Pein

Theunes Ritsma fan de Grinzer Pein is 82 jier, mar likegoed noch alle dagen oan it wurk. Skjinmeitsje by de slachterij, meubels útpakke by in ynterieurwinkel en alle tongersdeis de tún byhâlde fan in kunde. Syn geheim? Moarns it brochje oerslaan en dan jûns twa of trije jenever-kola.