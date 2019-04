Sussen fan Fryske sekstoerist yn Nepaleeske finzenis ferfolge yn Nederlân

Sy soene in slachtoffer en syn famylje jild bean hawwe om belestende ferklearringen yn te lûken. Ek soene sy yn Nederlan bewiismateriaal achterhâlden hawwe. Neffens it Lanlik Parket is it foar it earst dat minsken hjir foar de rjochter komme moatte foar beynfloedzjing yn in saak oer bernesekstoerisme.

De man út Makkingea hat in finzenisstraf fan 7 jier krigen foar it misbrûk. Hy is yn heger berop gien. De bernepsychiater waard yn juny 2018 op 'e die betrape yn in hotelkamer yn de Nepaleeske haadstêd Kathmandu.