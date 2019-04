Tallship Wylde Swan op ekspedysje nei poalsirkel: "Voor families en andere avonturiers"

Samar in toeristysk tripke wurdt it neffens Meijer net. Der is nammentlik ek omtinken foar serieuze ûnderwerpen. "Zaken als klimaatveranderingen komen echt recht in je gezicht, want je vaart voor een deel door de plastic soep heen. Je komt echt tegen dat er rommel in zee ligt", sa seit Meijer.

"Je komt in de fjorden uit waar men heel streng is op het lozen van afvalwater, dus daar wordt iedereen heel bewust van de omgeving en daar besteden we dan ook aandacht aan."