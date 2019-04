Ombudsteam Wyb en Jan helpe âlderen yn de jungle fan de soarch

Se komme faak skrinende gefallen tsjin. Neffens de manlju kinne âlderen faak troch de beammen it bosk net mear sjen as se soarch nedich hawwe. Boppedat is hast alles digitaal. Oft it no giet om taksyferfier of húshâldlike help, it is betiden betiizjend.

De âld gemeenteriedsleden wurken op guon saken ek yn de polityk al gear. Sa hâlden se harren dwaande mei pesten.

Tsientallen minsken holpen

Der is wol ferlet fan it ombudsteam. Se helpe alle moannen sa'n 80 minsken op wei yn de wirwar fan regels en saken op it mêd fan soarch. Faak is dat efkes it goeie loket of telefoannûmer mar somtiden ek swierdere saken.

De kommunikaasje tusken de ferskate ynstânsjes kin neffens de ombudsmannen folle better. Faak witte de amtners ek net hoe't it krekt sit en feroaret der ek alle twa jier wol wer wat seit Feddema. Yn dy jungle manoeuvrearje de Ljouwerter Ombudsmanlju, om't se beiden fine dat elk krije moat dêr't hy of sy rjocht op hat.