Mei tûzenen troch Ljouwerter gebouwen rinne: midnightwalk grut sukses

Mooglik lêste kear

Nettsjinsteande it grutte sukses, soe it neist de grutste ek wolris de lêtste kear wêze kinne. It organisearjen fan de tocht hat in soad fuotten yn de ierde en de organisaasje fynt it nei fiif kear wol moai west. Wol hopet Akkerman dat it evenemint in trochstart meitsje kin mei in nij bestjoer: "Der binne wol petearen links en rjochts, en wy hawwe der fertrouwen yn dat ien it oernimt."