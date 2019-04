Cambuur hurd ûnderút op besite by Telstar

It bliuwt dêrnei in striid foar de Ljouwerters, en de thúsploech krijt meardere kearen in goeie kâns om de stân op 3-0 te setten. Keeper Xavier Mous let lykwols goed op, en kin rêding bringe. Oant de 42ste minút, want dan kin Frank Korpershoek de 3-0 meitsje. It doelpunt komt nei in corner, wêrby't de ferdedigjende middenfjilder de bal noch tikje jaan kin om te skoaren.

Op jacht

Yn de twadde helte giet Telstar gewoan fierder dêr't it krekt foar it skoft bleaun wie. Noch gjin acht minuten nei de ôftraap leit de bal alwer yn it Ljouwerter net. Lopes Cabral is de doelpuntemakker. De thúsploech is libbensgefaarlik yn de omskeakeling, en Cambuur wit der kear op kear neat tsjinyn te bringen. Oant de 57ste minút. Sam Hendriks kin op dat stuit de bal mei in heale folly hurd achter de keeper fan Telstar sjitte. De stân komt dêrmei op 4-1, mei noch in dik healoere te spyljen.