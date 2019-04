Portret: Femke Faber is 24 jier, en wol no al ophâlde mei topsport

Femke Faber fan De Gordyk spile yn Oranje ûnder de 16 doe't se in swiere knibbelblessuere krige. Nei in lange refalidaasje kin se mei in knibbelbrace dochs op it heechste nivo spylje by LDODK 1. It Nederlânsk team siet der net mear yn, mar miskien de Nederlânske titel noch wol.

Ferslachjouwer Freark Wijma socht de fysioterapeut yn oplieding op by refalidaasjesintrum Anna Schotanus, har staazje-adres yn Hearrenfean.

Femke Faber sjocht yn de reportaazjes werom op har prachtige kuorbaltiid by LDODK, mar se sjocht ek foarút op de klimaks fan it seizoen, en leit út wêrom 't se in punt efter har topsportkarriêre set: