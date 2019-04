Hoe steane Hearrenfean en Cambuur derfoar yn de wichtichste faze fan it seizoen?

It is hjit en kâld tagelyk, dit seizoen foar sawol SC Hearrenfean as sc Cambuur. It iene momint sakket de moed je as supporter yn 'e skuon, it oare momint steane je te springen fan gelok. Ald-Hearrenfean fuotballer Geert Jelle de Vries, sportsjoernalist Jaap Stalenburg en Cambuurwatcher Geert van Tuinen, prate oer de beide Fryske betelle fuotbalklups, en hoe't it safier kaam is.