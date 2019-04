In wike lang mantelsoarch: "Alle omtinken hat goed útpakt"

"Het heeft goed uitgepakt, de week van mantelzorg", seit Willeke Philips fan Saar aan Huis, in organisaasje foar betelle mantelsoarch. Der is in soad omtinken wist. Neffens Philips heart mantelsoarch by it libben. Foar de measte minsken wurdt it yn de takomst nei alle gedachten in stikje fan it libben en dan is it foaral de keunst om it op in goede manier fol te hâlden. Troch alle omtinken koene minsken foarbylden sjen fan oaren en sjen hoe't sy mei mantelsoarch omgean.

Eigen ûnderfining ynsette om oaren te helpen

Philips wie sels ek te sjen yn in bydrage oer de mantelsoarch foar har soan Tom. Hy hie in stofwikselingssykte, wêrtroch't er net mear selsstannich funksjonearje koe. Tom ferstoar yn 2011 doe't er acht jier âld wie. Philips krige in soad reaksjes op dy bydrage. "Mensen vonden het ook mooi dat ik op dit moment die ervaring benut om andere mensen die het moeilijk hebben met die mantelzorg om die te ondersteunen en te helpen op een positieve manier."