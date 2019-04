Mear bern oan it sporten troch stipe Jeugdfûns

It Jeugdfonds Sport Friesland hat ferline jier oan mear bern stipe jûn sadat se sporte koene, as it jier derfoar. It fûns helpt húshâldings dy't it sels net betelje kinne om de bern op in sportferiening te dwaan. Yn Fryslân giet it om mei-inoar sa'n 13.000 bern.