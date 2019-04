Goed 1,2 miljoen euro nei 31 projekten yn Súdwest-Fryslân

Sa wurdt de iisbaan yn Burchwert tenei ek foar oare dingen ynset. Der komme parkearplakken, sadat it terrein ek geskikt is foar kulturele en sportive eveneminten. It doarpsbelang, brûkers fan de iisbaan en omwenners ha meitocht oan it projekt. De totale kosten binne goed 80.000 euro. Troch in bydrage fan it Iepen Mienskipsfûns is alfêst 30.000 euro binnen.