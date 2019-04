Freedsmerk oer mantelsoarch: "Foar inoar soargje is echt net ferfelend, hear"

De mieningen dêroer wiene op Ljouwerter freedsmerk ferdield, mar foar it wurk fan de mantelsoarger wie in soad respekt. Immen fertelde dat se twa dagen yn 'e wike by har mem fan 92 del giet. "As ik dat net dwaan soe, siet se hiele dagen allinnich."

Mar ek waard der sein dat it earder hiel normaal wie om inoar te helpen, mar dat minsken tsjintwurdich oeral mar foar betelle wurde moatte. "Foar inoar soargje is echt net ferfelend, hear."

In protte minsken ha der mei te krijen. Sa soarge in frou foar har beheine soan en fertelde in man dat hy help krige fan syn bern. Minsken wolle inoar wol helpe, mar is it bytiden lestich omdat elkenien it drok hat. "Je wolle se net yn in fersoargingshûs stoppe, mar it is in probleem omdat elkenien moat wurkje. It is de tiid, tink ik."