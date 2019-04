Ynformateur ûndersiket koälysje mei FvD: "Gefoel dat se derút komme kinne"

"Dizze partijen ha yn alle gefallen it gefoel dat se der mei-inoar útkomme kínne", neffens Van der Molen. "Oan de ein fan myn ynformaasje sil der echt noch gjin akkoart lizze. Dat moat yn de formaasje. Mar je moatte elkoar wol sadanich fertrouwe dat je tinke: we kinne gearwurkje."

In koälysje fan fjouwer partijen soe betsjutte kinne dat se mei-inoar 22 sitten ha. Dat is de lytst mooglike mearderheid en dat is faak net winsklik. "Dêr wurdt ferskillend tsjinoan sjoen", seit Van der Molen. "De ien seit: it is miskien lestich. De oar fynt it just noflik, want dan moat de koälysje faker mei de opposysje om tafel."

Noch prate oer drege ûnderwerpen

As Van der Molen der net útkomt mei dizze partijen, dan sjocht hy fierder. Mar de kommende wike sil er earst noch mei de fiif grutste partijen fierder prate. "Dan ha we in tal petearen oer wat lestigere ûnderwerpen. Dêr moatte we noch wat langer oer prate", seit it Twadde Keamerlid fan it CDA. "It soe wêze kinne dat we der dan al in konklúzje oan hingje kinne. Der hoecht gjin akkoart út te kommen, mar de petearen moatte genôch fertrouwen jaan dat je der yn de formaasje útkomme kinne."