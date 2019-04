Eigenaar Coop Heeg ziet weer toekomst nu hij mag bouwen

De gemeente Súdwest-Fryslân nam donderdag een motie aan waarin is besloten dat de nieuwbouw er mag komen. De Coop zit nu nog in een aantal verbouwde en aan elkaar geschakelde huizen, waarbij geen plaats is voor uitbreiding of extra parkeerplaatsen. Op de nieuwe locatie is die ruimte er volop.

Als gevolg van de nieuwbouw naast Talma State zullen er hoogstwaarschijnlijk wel twee of drie oude bomen sneuvelen. Daar is niet iedereen blij mee. Langeland zegt toe dat hij zijn uiterste best zal doen om het aantal bomen dat moet worden gekapt, te beperken.

Als de nieuwbouw klaar is, komen er appartementen in de panden waarin de supermarkt nu is gevestigd.