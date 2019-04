Eigener Coop Heech sjocht wer takomst no't hy nij bouwe mei

De gemeente Súdwest-Fryslân naam tongersdei in moasje oan wêryn't besletten is dat de nijbou der komme mei. De Coop sit no noch yn in tal ferboude en oaninoar skeakele huzen dêr't gjin plak foar útwreiding is of ekstra parkearplakken. Op it nije plak is dy romte der folop.

As gefolch fan de nijbou njonken Talma State sille der nij alle gedachten wol twa of trije âlde beammen sneuvelje. Dêr is net elkenien bliid mei. Langeland seit ta dat hy syn uterste bêst dwaan sil om it tal beammen dat kapt wurde moat te beheinen.

As de nijbou klear is, komme der apparteminten yn de pannen dêr't de supermerk no yn sit.