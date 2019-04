A32 tusken It Hearrenfean en Ljouwert dit wykein ôfsletten

De A32 tusken It Hearrenfean en Ljouwert leit der it hiele wykein út. Rykswettersteat sil dan de ferfelende hobbels út de dyk helje. Om dat goed dwaan te kinnen moatte de sneldyk en guon ôfritten it hiele wykein diels ticht. Fan Ljouwert nei It Hearrenfean kinne minsken wol oer de dyk komme.