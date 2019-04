Sa'n tûzen Fryske finzenen út strafkamp Amersfoort moatte wer in gesicht krije

Hast tûzen Friezen ha yn de Twadde Wrâldoarloch yn Kamp Amersfoort sitten en ek dizze finzenen moatte neffens it betinkingssintrum yn Leusden wer in gesicht krije. Kamp Amersfoort wol foar alle finzenen in fotomonumint meitsje. It betinkingssintrum is dizze wike in grutte syktocht nei foto's begûn en freget dêrby de help fan elkenien dy't noch byldmateriaal hat.