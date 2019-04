Waadferiening daget Shell: "Dizze grutte jonges moatte kantelje"

Yn de dagvaarding stiet ûnder oare dat Shell de grutste CO2 fersmoarger fan de wrâld is en dat sy harren ferantwurdlikens nimme moatte. Lutz Jacobi, direkteur fan de Waadferiening: "Wy freegje de boargers om der om te tinken, mar dizze grutte jonges moatte hielendal kantelje, oars hat it allegearre gjin sin." Shell seit wol harren ferantwurdlikens te nimmen, mar neffens Jacobi is dat mar hiel marzjinaal. "Dêrmei feroaret der neat oan har grutte smoarge oalje yndustry yn de wrâld. Der ha se noch neat fan ôf helle."

Net mear boarje yn it wrâlderfgoed

It haadkantoar fan Shell stiet yn Nederlân. Dat makket de organisaasje makliker te benaderje foar de Nederlânske organisaasjes dy't Shell dagvaardigje wolle. Foar de Waadferiening is it lykwols ek wichtich omdat de NAM foar in grut part by Shell heart. "Wy wolle net dat se yn it wrâlderfgoed trochboarje kinne, mar dat se harren ferantwurdlikens nimme foar it klimaat en in oar belied fiere sille.