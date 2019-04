Fryske studinten eksposearje mei klaai yn Valencia: "Wol spesjaal"

It projekt wurdt útfierd yn it ramt fan Erasmus+. "Dat is in Europeesk gearwurkingsprojekt", fertelt Hoekstra. "We besykje de kommende 2,5 jier om in nije oplieding te ûntwerpen, wêryn't saken kombinearre wurden. Je ha âlde ambachten, mar as je dêr nije techniken oan keppelje, watfoar oplossingen kinne je dan fine yn in sirkulêre ekonomy? Dat bringe we yn dit projekt byelkoar."

Wurkje mei klaai is Frysk

De Fryske studinten binne by it projekt oan de slach mei klaai. "Dat is Frysk: we makken foarhinne potten en pannen, dat hellen we út de grûn. Yn de Blokhúspoarte stiet in keramykprinter. Mei dy nije techniken kinst foarmen meitsje dy't je mei de hannen net kreëarje kinne. It idee is dat minsken dat leaver keapje as weismytspullen."