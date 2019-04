Mantelsoarchwenning: "Wy ha altyd in eagje op skoanmem"

As oplossing kamen Jellie en Grytsje op it idee om in lytsere wenning op harren eigen hiem del te setten. Dan koe beppesizzer Anne Marije wol yn it hûs fan Jellie en Jitze wenje. "Wy ha op dizze wize altyd in eagje op har. Se fynt it ek moai om út it raam fan de wenning te sjen nei alle bedriuwichheid. Sa fielt se har ek net sa iensum", fertelt Grytsje.

Oardel jier lyn, yn oktober 2017, soe it heve. De wenning wie klear, mar nei 9 dagen yn de mantelsoarchwenning foel Jitze en stoarn hy in pear dagen letter yn it sikehûs.