Man ferstoarn nei brân yn fersoargingshûs Skilhiem yn Stiens

By in brân yn wensoarchsintrum Skilhiem yn Stiens is tongersdeitenacht ien fan de bewenners om it libben kaam. De man fan 81 is freedtemoarn ferstoarn, nei't er earder dy nacht út it pân rêden wie. De brân yn it wenkompleks ûntstie tsjin middernacht troch noch ûnbekende oarsaak.