Ferwûne by brân yn fersoargingshûs Skilhiem yn Stiens

Om't der in soad reek frijkaam, skaalde de brânwacht op nei middelbrân. Neist meardere ienheden fan de brânwacht waarden der ek trije ambulânsen en in traumahelikopter oproppen. De bewenners binne evakuearre en fierderop yn it kompleks opfongen.

De brânwacht fan Stiens en Hallum hie it fjoer rap ûnder kontrôle en hat it gebou fentilearre. Stichting Salvage is ynskeakele om de skea ôf te hanneljen.