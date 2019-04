Swak SC Hearrenfean ûnderút tsjin Feyenoord

Yn de striid om de play-offs foar Europeesk fuotbal wol SC Hearrenfean de lêste wedstriden safolle mooglik punten helje. Hearrenfean is yn goede foarm en wûn fjouwer fan de lêste fiif wedstriden, al wie dat ôfrûne wykein tsjin Excelsior yn de lêste minuten.

Tsjin Feyenoord woe Hearrenfean opnij prestearje. Mar de thúsploech like al yn de tweintichste minút op foarsprong te kommen troch in doelpunt fan Jørgensen. Krekt dêrfoar makke âld-Hearrenfeanspiler Sam Larsson lykwols in oertreding. Nei yngripen fan de VAR waard de goal dêrom ôfkard. Tsien minuten letter wie it wol raak foar de thúsploech. Ut in corner wie it Nicolai Jørgensen dy't de bal yn de goal prutste. Dêrnei wiene der kânskes foar Mitchell van Bergen en Ben Rienstra, mar sy koene net gefaarlik wurde.

VAR bringt opnij rêding

Krekt foar it skoft skoarde Feyenoord foar de tredde kear en opnij kear brocht de VAR rêding. Jens Toornstra skoarde, mar hy stie bûtenspul. Efkes letter gie Ridgeciano Haps ûnderút yn it strafskopgebiet. Dat fûn skiedsrjochter Kuiper net genôch foar in penalty. De rêststan wie dus, mei tank oan de VAR, 1-0.