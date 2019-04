Aris onderuit op bezoek bij hekkensluiter Weert

Aris kwam al snel op achterstand tegen de hekkensluiter van de Basketball League. Al in de eerste minuut werd het 9-0. Aris kon het verschil in het eerste kwart ook niet meer inhalen: 22-8. Ook in het tweede kwart had Aris het lastig. Hoewel de Leeuwarders wel een paar keer raak gooiden, werd het verschil nooit kleiner dan toen en was het bij rust 40-19.

Na de rust speelde Aris wel iets beter, maar de achterstand werd opnieuw niet verkleind: 68-47. In het laatste kwart was Aris wel de sterkere ploeg, maar de Leeuwarders waren te laat om het grote verschil in te lopen. Aris verloor uiteindelijk met 79-65.