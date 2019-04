Mantelsoarch yn Fryslân: hoe no fierder?

Mantelsoarchmakelers, in mantelsoarchcoach of meitinkers: yn Fryslân is regelhelp foar mantelsoargers yn allegearre foarmen. Hoe regelje ik in hûshâldlike help foar ús heit? Watfoar soarch falt binnen en bûten it sikefûns? En wêr kin ik telâne foar aktiviteiten sadat ús mem net iensum wurdt?

Dat binne fragen dêr't dizze minsken mei helpe kinne, mar dochs meitsje lang net alle mantelsoargers dêr gebrûk fan.

"Als het ware ben ik hun gids en neem ik regeltaken over", seit mantelsoarchmakeler Yvonne de Haan. "Mantelzorgers zijn verbaasd wanneer we bij hen aan tafel zitten. Ze voelen zich al snel gehoord, gesteund en ontlast. 'Had ik dit jaren geleden maar geweten', zeggen ze dan."

De Haan is ien fan de seis registrearre mantelsoarchmakelers fan Fryslân. Se is sels ek mantelsoarger foar har âlden. Sy wurdt oer de hiele provinsje ynset om mantelsoargers te helpen mei fragen.