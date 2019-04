Aris ûnderút op besite by hikkesluter Weert

Aris kaam al gau op efterstân tsjin de hikkesluter fan de Basketbal League. Al yn de earste minút wie it 9-0. Aris koe it ferskil yn it earste kwart net mear goedmeitsje: 22-8. Ek yn it twadde kwart hie Aris it lêstich. Hoewol't de Ljouwerters wol in pear kear raak skeatten, waard it ferskil nea lytser as 10 en wie it by skoft 40-19.

Nei rêst spile Aris wol wat better, mar de efterstân waard opnij net lytser makke: 68-47. Yn it lêste kwart wie Aris wol de sterkere ploech, mar de Ljouwerters wiene te let om it grutte ferskil goed te meitsjen. Aris ferlear úteinlik mei 79-65.