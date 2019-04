Basiskommandant Stallman warskôget foar drones by fleanbasis mei militêre oefening

Op it stuit is it op en by de fleanbasis drok mei de militêre oefening Frisian Flag. Tastellen út ferskate lannen binne twa wiken nei de Fryske haadstêd ta kaam om mei-inoar te oefenjen. Dêrtroch is it ekstra gefaarlik om in drone de loft yn gean te litten. "We hebben deze week weer verschillende meldingen gehad. Het is hartstikke mooi dat mensen zo enthousiast zijn, maar houd je wel aan de regels", sa fertelt Stallmann.