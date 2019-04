FNP fynt Europeeske antwurden oer MSC Zoe 'meager en teloarstellend'

It antwurd fan de Europeeske Kommisje is dat in konvenant oer de oanspraaklikheid fan reders noch net yn wurking gien is. Op de fraach oer it meibeteljen fan de opromkosten giet de Kommisje hielendal net yn.

Ek it antwurd op in fraach oer de regeljouwing oer it fêstsjorren fan steapele konteners, is foar de FNP net goed genôch. De kommisje hat neffens de partij tasein in beheind ûndersyk te dwaan nei âlde ynspeksjerapporten.

De FNP fynt de antwurden teloarstellend: "Brussel wol benammen in soad prate, mar de neamde konkrete aksjes binne hiel meager as jo sjogge nei de maatskiplike en miljeu-ympakt fan sa'n kontenerramp", seit FNP-wurdfierder Posthumus.

Meiprate

De Europeeske Kommisje hat wol oanjûn dat se oanskowe wolle by it oerlis fan kustgemeenten yn Europa, de KIMO. Ek is de kommisje fan doel om it ûnderwerp fan kontenerfeiligens yn te bringen by de Ynternasjonale Maritime Organisaasje.