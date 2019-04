Postma útskeakele yn Sofia Cup, Bouwmeester twadde yn klassemint

Pieter-Jan Postma hat him net pleatst foar de Medal Race by de Prinses Sofia Cup yn Mallorca. De 37-jierrige siler waard achtste, mar konkurrint Nicholas Heiner tsjinne mei sukses in protest yn tsjin Postma, dy't út de útslach helle waard. Marit Bouwmeester einige as sânde en tolfde yn har wedstriden.