Waadgebiet krijt PR-opknapbeurt mei 'Visit Wadden'

Do en ik witte wol hoe moai as it Waadgebiet is, mar dat jildt net foar elkenien. It promoatsjen fan it Waad kin noch better, seker ast wist dat de trije toeristyske organisaasjes dy't har dêr mei dwaande hâlde dat net mei elkoar dogge. Fan tongersdei ôf wurdt dat oars, Merk Fryslân, Holland Boven Amsterdam en Marketing Groningen komme mei har trijen mei in kampanje om it Waad op de kaart te krijen.