HEA! Blyn ite yn de Stadskantine yn Ljouwert

Hoe is it om blyn te wêzen en net te sjen wat jo ite. Yn de Stadskantine yn Ljouwert giet in grutte groep minsken dit eksperimint oan. Se ite mei in blyndoek om en witte net wat se krije. Se moatte mar sjen hoe't se it binnenkrije. It is in bysûndere en spannende ûnderfining.