Duizenden euro's voor groene straten en doe-het-zelf koffiepunten

Het project 'Bee Streets' is een van de initiatieven die geld krijgt. De vereniging krijgt 35 duizend euro om de tegels in het gebied tussen het Zaailand en it Ruiterskwartier groener te maken. Hierdoor kan bijvoorbeeld 'hittestress' in de stad worden tegengegaan, en wordt het een mooier gebied om in te wonen en te zijn.

Achtduizend euro is er beschikbaar voor 'Rustpunten in Noordwest Friesland'. Het idee van dit project is om op verschillende plaatsen in Noordwest-Fryslân een koffie- of theepunt op te zetten waar mensen voor zichzelf een lekker bakje kunnen inschenken. De initiatiefnemers hopen hiermee het toerisme een impuls te geven.

Ook is er geld voor een jongerenrechtbank in Leeuwarden, een moderniseringsslag voor een theater in Wergea en een zonnepark bij Spannum.