Krimp noch net foarby, mar der bliuwt plak foar middelber ûnderwiis yn Dokkum

Woansdei waard bekend dat de fêstiging fan it Dockinga College yn Ferwert kommend skoaljier tichtgiet. Der binne te min oanmeldingen foar it nije skoaljier: mar achttjin. Mei dat tal soe de skoalle takom skoaljier ûnder de 120 learlingen komme, wat ûnder mear betsjut dat de skoalle in subsydzje foar 'nevenvestigingen' ferliest.

Dêrmei is it net langer helber de skoalle yn Ferwert iepen te hâlden. Learlingen sille nei in oare skoalle moatte en personiel sil op in oare fêstiging fan it Dockinga College oan de slach moatte.

Krimp

"Leerlingen die er niet zijn, kunnen zich ook niet aanmelden voor een school", fertelt deistich bestjoerder Geert van Lonkhuyzen fan it Dockinga College. "De krimp kun je niet zoveel aan doen, maar je kunt er wel op inspelen."

Lokaasjes yn Dokkum

Neffens Van Lonkhuyzen moatte de lokaasjes fan it Dockinga College yn Dokkum de kommende jierren rekken hâlde mei in delgong fan it tal learlingen. "We hebben momenteel nog ongeveer 1750 leerlingen en we gaan de komende jaren krimpen naar ongeveer 1400 à 1500 scholieren. Dat aantal is echt nog voldoende om kwalitatief goed onderwijs te bieden."