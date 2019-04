Albert Heijn ferbout winkels yn Ljouwert: XL giet pear wiken ticht

Albert Heijn is yn it hiele lân dwaande mei in grutte ferbouwingsoperaasje. Dêrby krije 120 winkels in nije opset. Yn Ljouwert is noch in AH-winkel dy't ferboud wurdt. It filiaal oan de Prins Hendrikstrjitte wurdt ek fernijd. Dat is de lytste Albert Heijn fan Ljouwert. Dy ferbouwing is no al oan 'e gong. Oare wike tiisdei, op 9 april, giet dy winkel wer iepen.