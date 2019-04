Kolleezje fan Dieuwertje Blok, spesjaal foar bern

De Frijheidskolleezjes binne in opmaat nei Befrijingsdei op 5 maaie. It kolleezje spesjaal foar bern, yn Ljouwert, sil dien wurde troch Dieuwertje Blok, bekend fan it Sinterklaasjournaal. Blok wit út persoanlike ûnderfining yn har famylje dat frijheid net fanselssprekkend is. Har mem wie fan Joadske komôf en har beppe wie de ynternasjonaal ferneamde keunstner Stella Fontaine. Dizze frou wist yn de Twadde Wrâldoarloch ûnder te dûken, mar oare famyljeleden waarden fermoarde yn de konsintraasjekampen fan Sobibór en Auschwitz.

It bernekolleezje is takom wike woansdei, yn Neushoorn yn Ljouwert, en it is allinnich tagonklik foar bern yn de leeftiid fan 9 oant 12 jier, en harren âlders.