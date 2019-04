Man feroardiele dy't drugsôffal dumpe woe

De produksje fan yllegale syntetyske drugs giet hân yn hân mei it dumpen fan drugsôffal. Dit smyt grutte risiko's en skea op foar it miljeu en foar de folkssûnens. It opromjen fan it drugsôffal is djoer en bringt hege kosten mei him mei. It dumpen fan ôffal is in earnstich strafber feit.