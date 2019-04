SC Cambuur op 'e nij mei fjouwer middenfjilders tsjin Telstar

Kevin van Kippersluis trainde de ôfrûne twa dagen wer mei de ploech mei. Dêrfoar hat er nochal siik west. "Ik had het goed te pakken. Ik ben vijf, zes daagjes goed van slag geweest. Ik merk het nog wel, mijn benen lopen snel vol. Maar dat komt wel weer goed. We zitten nu op 90% denk ik." Tsjin Telstar moat de kluptopskoarer genôch nimme mei in plakje op de bank. "Dat is voetbal. Vrijdag verliezen ze zonder mij, maandag winnen ze zonder mij. Het is logisch dat je dan op de bank moet plaatsnemen."

De oanfaller is dwaande oan syn lêste moannen by Cambuur. Syn kontrakt wurdt net ferlinge. Dêr is Van Kippersluis net hiel rouwich om. "Ik zou graag de stap naar het buitenland willen maken. Mijn droom ligt in Azië."